Prandelli: “Domani la gara più importante dell’anno. Sturaro? Giocherà con la Primavera”

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara del “Bentegodi” contro il Chievo: “Domani è la partita più importante della stagione. Il Chievo non merita la posizione di classifica che ha, è una squadra che ha sempre fatto gioco. Ci siamo preparati bene, sappiamo chi affrontiamo e dobbiamo arrivarci con la determinazione giusta. Le difficoltà ci saranno, noi dobbiamo stare in partita pensando che ogni momento è importante. Pandev dall’inizio? Goran non è mai fuori. Poi è chiaro che si può dettare i tempi nelle mezzore finali o dall’inizio. Io penso che per esaltare Goran la squadra deve avere compattezza e stare corta. Lì ci può dare personalità. 4-3-1-2 dall’inizio? A me non piace soffermarmi in un metodo troppo rigido. L’importante è che in queste partite, quando abbiamo variato, la squadra ha risposto bene. Infortunati? Stanno seguendo il percorso prestabilito, non ci sono novità. Ce ne saranno quando li rivedrò in campo. La novità è che Sturaro sta bene, sente meno dolore. Se partirà con noi o giocherà con la Primavera? Giocherà con la Primavera”, ha detto Prandelli.

Foto: Twitter ufficiale Genoa