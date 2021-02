Prandelli: “Difficile commentare la gara, due errori fatti e due gol subiti”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta odierna con la Sampdoria:

“Dopo una partita così è difficile commentare, abbiamo fatto due piccoli errori ingenui e abbiamo subito due gol. Avremmo meritato molto di più ma la realtà è questa, dovremo mettere ancora più determinazione. Quando arrivi in area di rigore non devi essere frenetico ma molto più preciso negli ultimi passaggi. Stiamo lavorando per migliorare non solo nella mentalità ma anche dal punto di vista tattico. Oggi per me è complicato commentare, non ero contento del pareggio, figuriamoci aver perso. Dobbiamo continuare senza demoralizzarci e senza perdere l’autostima”.

Foto: Twitter Fiorentina