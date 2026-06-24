Prandelli: “Crisi del calcio italiano? Nel 2013 proposi di creare una Nazionale Under 23 da far giocare in Serie C”

24/06/2026 | 15:32:07

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli, ex CT di una Nazionale italiana che ha giocato i Mondiali (Brasile 2014), ha parlato della crisi del calcio italiano con il terzo Mondiale di fila saltato: “Ricordo di aver presentato con altri una relazione al presidente Abete, era il 2013, prima del Brasile. Sentivamo il bisogno di intervenire e la proposta era semplice, legata al fatto che i giovani, dopo l’Under 21, non giocavano quasi più nei club ed erano immaturi per la Nazionale. Creare una Nazionale Under 23 come le squadre di Juve e Milan. Un’Italia Futuro da iscrivere in un campionato di Serie C con tutti i giocatori che i club non volevano utilizzare una volta finito il ciclo dell’Under 21 e tutto a spese federali. La proposta era piaciuta, ma la politica del pallone si oppose dicendomi che dovevo pensare solo a fare il ct, come se avessi invaso un campo non mio. Così continueremo a far crescere i giovani da 14 a 21 anni e poi li perderemo. Perdiamo inoltre un’altra occasione perché creando questa struttura, con più tecnici, crescerebbero i ragazzi e crescerebbero anche i tecnici federali”.

Foto: screen Fiorentina