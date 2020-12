Prandelli: “Con il Genoa ci giochiamo molto ma non è decisiva. Cutrone? Se lo chiede può andare via”

Domani sera la 10^ giornata di Serie A si concluderà con la sfida Fiorentina-Genoa. Una gara delicata, tra due squadre in netta difficoltà.

Cesare Prandelli, in conferenza stampa, dopo aver recuperato dal Covid, ha parlato della partita: “Quella col Genoa sarà una partita determinante e importante. La vogliamo giocare da Fiorentina, con lucidità durante tutti i 90 minuti. Ci siamo preparati questa settimana per ottenere la vittoria. Paura? Abbiamo affrontato la paura, i giocatori l’hanno analizzata e capita in questi giorni. La partita di domani non è da vita o morte, non mi piace questo concetto. Sarà però una gara molto importante per il nostro campionato. Ho già detto che il nostro obiettivo è arrivare quanto prima a 40 punti, dovremo riuscirci da Fiorentina”.

Sul Covid: “La società mi ha messo a disposizione ogni cosa e io, in diretta, ero sempre collegato coi miei collaboratori in campo per svolgere gli allenamenti già programmati. Il primo giorno è stato veramente difficile, però mi consideravo sempre un privilegiato perché stiamo vivendo un momento duro per tutti”.

Cutrone: “Non gli si può rimproverare nulla perché è un ragazzo generoso. La mia scelta è stata prettamente tecnica, perché ho preferito puntare su una punta con altre caratteristiche. I giocatori devono pensare al bene della squadra e non a sé stessi. Se uno non è contento di restare alla Fiorentina, per me può andare via. Non mi riferisco solo a Cutrone”.

