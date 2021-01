Prandelli: “Col Toro partita delicata. Il nostro un mercato intelligente, abbiamo scelto ottimi giocatori”

Cesare Prandelli allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di Torino di domani: “Dobbiamo continuare a mettere in campo la nostra mentalità. Se uno pensa di dare una mentalità provinciale, perdi la qualità e non va bene. Domani affronteremo una squadra completamente diversa rispetto al recente passato. Sarà una partita molto delicata. Zaza ha ritrovato una condizione importante oltre al consueto pericolo che rappresenta Belotti. Se troveremo i tempi di aggressione e di uscita, potremo metterli in difficoltà”.

Il tecnico dei gigliati si è poi soffermato sui nuovi arrivi Malcuit e Kokorin: “Non dobbiamo dargli pressione, ma dobbiamo far trovare loro la condizione. Sono state operazioni intelligenti e sono contento, visto il mercato che abbiamo vissuto. Nella scelta abbiamo avuto programmazione. Si comincia a pensare anche al futuro. Ci aiuteranno molto perché hanno potenza e mentalità. Malcuit ha questa capacità di ribaltare le azioni con ottima corsa e con la ricerca dell’uno contro uno in fondo al campo. Spero possa aiutare la squadra in questo senso”.

Foto: fiorentina 2 sito