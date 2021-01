Prandelli: “Cagliari in difficoltà come noi. Domani sarà uno scontro diretto per la salvezza”

Cesare Prandelli in conferenza stampa ha presentato così la partita del Franchi di domani delle ore 18.00: “Domani abbiamo uno scontro diretto contro una squadra che è in difficoltà come lo siamo noi. In un periodo così particolare, è difficile. Però alla fine devi metterti la maglia e quella viola ha un grande blasone. Se la Fiorentina in questo momento lotta per non retrocedere, dobbiamo lottare per non retrocedere: la mentalità deve essere quella”.

L’allenatore della viola si è poi soffermato sulle difficoltà della squadra: “In questo momento abbiamo dimostrato di essere squadra. E’ chiaro che giudichiamo solo il risultato, ma dal punto di vista dell’allenatore devo trovare degli aspetti positivi”.

E sui punti di crescita della squadra: “ Il messaggio è stato chiaro: poche idee ma chiare. Non dobbiamo pensare di fare la partita per 90′. Ma, se noi abbiamo un concetto preciso sul ribaltare le azioni e mettere sempre intensità, possiamo essere pericolosi”.

Foto: Fiorentina