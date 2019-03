Prandelli: “Bravi e fortunati, questa vittoria serviva a tutti”

L’allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, commenta la bella vittoria per 2-0 contro la Juventus. Ai microfoni di DAZN il tecnico rossoblu dichiara: “Questa vittoria serviva a tutti. Innanzitutto ai calciatori, ma anche ai nostri tifosi. Oggi hanno dimostrato di avere un gran cuore. Siamo stati bravi e anche un po’ fortunati a trovare la Juve tre giorni dopo una gara in cui ha speso tante energie. Quando ho visto la formazione di Allegri, ho capito che si sarebbero messi a tre e ho alzato un po’ il centrocampo. La bravura della squadra è stata nella compattezza in campo”. Sull’ambiente trovato al Genoa: “Questo è un ambiente straordinario, si percepisce tutto ciò che succede, si respira calcio. I nostri tifosi vogliono vedere una squadra che lotta e prova a vincere”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa