Prandelli: “Abbiamo bisogno di continuità. Ribery? Ancora out!”

Conferenza stampa in casa Fiorentina per Cesare Prandelli che ha parlato in vista della sfida di domani contro la Sampdoria.

Queste le parole del tecnico dei viola: “Ranieri ha detto che la Fiorentina è una squadra con l’acqua alla gola? Al di là delle definizioni sappiamo qual è il nostro campionato, speriamo di vincere per mettere anche la Samp con l’acqua alla gola. Nessuna squadra può considerarsi fuori da questa bagarre. Le prime 8 in classifica fanno un altro campionato, le altre lottano per la salvezza”.

Su Ribery: “Purtroppo ha fatto di tutto per esserci, ma non sarà disponibile per la partita. Abbiamo recuperato Caceres, Kokorin deve continuare a fare la sua preparazione”.

Cosa deve fare per convincere la società ad andare avanti con lei?

“Non voglio creare problemi alla società. Ho scelto di entrare in una situazione particolare perché lo dovevo alla città. La società prenderà le sue decisioni, non ci saranno problemi o rivalse da parte mia. Sono sereno e concentrato sulla squadra, sarà un girone di ritorno impegnativo e sono totalmente concentrato sulla squadra”.

La squadra fatica a trovare continuità?

“La sfida di domani è la più importante della stagione, io ragiono sempre in questo modo. Sono ottimista perché i dati che arrivano sono ottimi. Ovviamente cerchiamo sempre la continuità, anche se quando incontri squadre come l’Inter diventa complicato. Dobbiamo continuare a lavorare, ma dal punto di vista del modo di affrontare le partite, questa squadra ha acquisito la giusta mentalità”.

Malcuit? “Si sta allenando bene, ha portato entusiasmo ed allegria. È un ragazzo positivo, sta lavorando bene, in poche settimane sarà al 100%”.

Manca un ministro dello Sport, è d’accordo con questa scelta?

“In questo momento ci sono altre priorità, la gente ha bisogno di sicurezze. Il mondo dello sport ha bisogno della gente, ma la gente ora ha bisogno di sicurezze”.

Un giudizio sulla Sampdoria e sul lavoro di Ranieri

“È una squadra che verticalizza molto, va al sodo e palleggia poco. Sarà una gara impegnativa, l’esperienza di Ranieri è straordinaria. L’anno scorso ha portato a casa un grande risultato, per molti era difficile ma è arrivata la salvezza. Per me merita la Panchina d’Oro. Domani sarà una battaglia, dobbiamo essere in grado di sfruttare ogni piccolo errore che la Samp commetterà”

Perché ha deciso di entrare nell’AssoAllenatori?

Perché mi ha convinto Ulivieri e perché il Consiglio è formato da persone per bene. Io cercherò di portare il mio contributo e la mia esperienza, in quelle situazioni in cui si parlerà di calcio giocato. Si parla spesso di tattica e poco di tecnica”.

Foto: Twitter Fiorentina