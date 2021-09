Praet: “Juric è molto bravo, vuole un gioco offensivo. Ruolo? Trequartista o mediano”

Quest’oggi il Torino dopo Josip Brekalo ha presentato anche Dennis Praet. Di seguito le parole del centrocampista belga.

Sulla scelta Torino

“È un grande club, ho giocato alla Sampdoria e ricordo che ogni anno faticavamo contro il Toro. Era una squadra fisica e difficile da affrontare, oggi ci sono tanti giocatori forti e c’è tanto potenziale per fare bene. E’ il nostro obiettivo, fare bene. Vicino al Torino già l’anno scorso? Non era la stessa situazione, non c’è mai stato qualcosa di concreto. Il mister mi mandò messaggi, ma non c’era la possibilità di partire. Oggi è diverso, potevo andare via e sono stato ceduto”.

Sui primi giorni da giocatore Granata

“Non parlo italiano da due anni, ci provo. E’ stata una lunga giornata la mia prima, non avevo visto nessuno quando sono arrivato se non il centro medico. Ora ho conosciuto tutti, mi hanno accolto bene e c’è un gruppo affiatato. Sono contento”.

Su Juric

“È molto bravo, che vuole pressare alto: mi piace il suo modo di giocare. Siamo offensivi e non vogliamo aspettare, ho parlato con Linetty prima di venire e mi ha detto la stessa cosa. Il mister mi vede sulla trequarti, dietro l’attaccante, e io devo fare il mio gioco con qualità e quantità, cercando di essere decisivo in zona gol”.

Sul suo ruolo

“Posso giocare in mediana o sulla trequarti, in Nazionale abbiamo lo stesso modo di giocare: all’inizio ho fatto il centrocampista, poi sono andato più avanti. Sono polivalente, posso fare entrambi i ruoli”.

Su Linetty

“Abbiamo giocato insieme alla Sampdoria: abbiamo sempre tenuto i contatti, l’ho sentito e mi ha parlato molto bene del club, dei compagni e dell’allenatore”.

Su Belotti

“Lo conosco bene, è il capitano e allo stadio abbiamo sentito l’affetto per lui. E’ importante per la squadra, purtroppo non mi sono ancora allenato con lui e speriamo che torni presto. Mi auguro di fare bene insieme a lui lì davanti”.

Foto: Instagram Praet