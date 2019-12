Praet: “Io alla Fiorentina? Voci false, ma un giorno potrei tornare alla Sampdoria”

Dennis Praet, centrocampista ex Sampdoria ed ora in forza al Leicester City, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di mercato e delle voci che lo avevano accostato alla Fiorentina: “Sono voci false. Ho letto anche io della Fiorentina, ma qui sono felice. Non sono ancora un titolarissimo ma punto a diventarlo presto. Poi chissà, magari un giorno tornerò, forse proprio alla Sampdoria“.

Foto: Twitter Leicester