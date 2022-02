Praet: “Dispiaciuto per l’infortunio. Spero di recuperare presto”

Rischia due mesi di stop il giocatore del Torino, Dennis Praet. Un infortunio al quinto metatarso che lo farà stare lontano per un lungo periodo, dal rettangolo di gioco. Praet, sul suo account Twitter, ha commentato così: “Deluso per il mio infortunio. Spero di iniziare la mia guarigione il prima possibile. Grazie per il supporto e per i bei messaggi ricevuti”. Ecco il tweet:

Disappointed about my injury. I hope to start my recovery as soon as possible. Thanks for the support and kind messages! pic.twitter.com/cqgZX0rivO

— Dennis Praet (@dennispraet) February 13, 2022