Pradè: “Transizione sportiva non vuol dire non essere ambiziosi, vogliamo diventare una squadra competitiva”

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social della Fiorentina: “Da una settimana dico ai ragazzi che quella con l’Udinese sarebbe stata una partita difficilissima, loro fisicamente sono una squadra devastante, nei duelli sono praticamente imbattili. Lavorando stiamo diventando squadra, ci sono due aspetti fondamentali, il primo è che abbiamo vinto, il secondo che non abbiamo preso goal, il portiere ha fatto una grande parata e questo gli da fiducia e fa prendere fiducia a tutta la difesa. Siamo ambiziosi anche se questo è un anno di transizione, che non vuol dire non essere ambiziosi, vuol dire che vogliamo diventare una squadra competitiva. L’allenatore è stato molto bravo a preparare questa partita che poteva essere molto molto complicata, se loro fanno goal è difficilissimo rifarglielo.

Fonte foto: Twitter Fiorentina