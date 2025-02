Pradé sul mercato: “Il 99% del lavoro è fatto. Kouame va a giocare”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, ha parlato del momento sul mercato della Viola sui canali ufficiali del club. Arrivano conferme sul fronte Kouame, a un passo dalla partenza.

“Noi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. A meno di eccezionali eventi, il 99% del lavoro è stato fatto. Oggi facciamo le firme di Zaniolo e Ndour, che ci vanno a coprire dei ruoli in cui ne avevamo bisogno. In giornata pensiamo di fare anche Kouame che va via, perché ha bisogno di giocare e lo accontentiamo”.

Foto: X Fiorentina