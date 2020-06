Pradè: “Siamo arrabbiati, noi penalizzati dagli episodi. Chi dorme dopo una partita così?”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti parole a DAZN dopo la sconfitta in casa della Lazio: “Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una grande gara. Ci stava stretto il pareggio, abbiamo addirittura perso. La partita è stata determinata dagli episodi, c’era l’espulsione di Bastos e il rigore dato alla Lazio è dubbio. Caicedo era già in caduta prima che arrivasse Dragowski. Poi secondo me c’è anche il rigore su Ribery, quantomeno dubbio. Secondo noi ci sono state più situazioni che ci hanno fortemente penalizzati. Siamo tutti arrabbiati, chi dorme stasera dopo una partita così? E’ un peccato che gli episodi dubbi abbiano determinato il risultato”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina