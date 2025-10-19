Pradè: “Sceneggiata di Gimenez brutta. Devo riflettere, oggi non dobbiamo pensare alla salvezza”

19/10/2025 | 23:29:03

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina: “Il rigore dato è scandaloso, è stata una sceneggiata brutta di Gimenez, cosa doveva fare prima Ranieri? E’ scandaloso che il Var abbia richiamato l’arbitro. La squadra ci ha messo il cuore. Siamo amareggiati, delusi e incazzati. La contestazione è giusta. Quando hai un budget così alto e ti trovi in questa situazione di classifica ci sono delle colpe. Oggi devo riflettere, non vedo colpevoli al di fuori di me, Pioli lavora con lo staff. Allo stadio al Franchi con i lavori non abbiamo il pubblico che ci spinge, è un’insieme di cose. Non mi sento di colpevolizzare nessuno se non me stesso. Noi in lotta per la salvezza? E’ troppo presto, questa è una cosa da chiedere più avanti. Se oggi dobbiamo pensare alla salvezza vuol dire che la stagione è da buttare. Non ci voglio pensare. Quello che ci è mancato in questi anni è un titolo ed è quello che ancora oggi abbiamo in testa”.

