Pradè: “Scandaloso dare un rigore così. Mi prendo tutte le colpe, avevo 90 milioni da spendere. Pioli è l’allenatore giusto per noi”

19/10/2025 | 23:14:52

Daniele Pradè ha parlato a Dazn dopo Milan-Fiorentina: “Trovo che sia scandaloso fischiare un rigore così. Se il VAR deve richiamare l’arbitro questo è un grave errore, Marinelli non ha avuto il coraggio per sostenere la sua decisione. Noi ci giochiamo la vita, non si può fare una cosa del genere. Oggi la Fiorentina non meritava di perdere, usciamo sconfitti in una maniera dolorosa e ci dispiace perché la nostra classifica è deficitaria e non ce l’aspettavamo. Non siamo questa come squadra e lo abbiamo dimostrato anche stasera. Se c’è una persona che ci può togliere da queste situazioni è soltanto Stefano, tutto il resto è colpa mia. Abbiamo una contestazione, ma è solo verso di me: la società mi ha messo a disposizione 90 milioni e sono l’unico colpevole”.

FOTO: Sito Fiorentina