Pradè: “Il rinnovo di Chiesa? Presto ci incontreremo. Ma lui ha capito che…”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di Federico Chiesa (nei giorni scorsi vi abbiamo svelato i passi mossi dall’Inter in vista dell’estate): “Vogliamo che questa società, che è quotata in borsa e pronta a grandi investimenti, rimanga una vera e propria famiglia. Il mister in questo è molto bravo, così come il presidente, che ieri ci ha voluto tutti a cena. Il rinnovo di Chiesa? Il cambiamento di Federico è stato molto importante, dovuto anche agli incontri con il presidente e Beppe Iachini. Lui ha capito quello che abbiamo nella testa e dove vogliamo arrivare. Il rapporto è completamente cambiato, adesso c’è grande condivisione e complicità, ci vedremo presto appena c’è un attimo di serenità da parte dei risultati. Gli investimenti della proprietà fanno la differenza, e questo lo vedono i calciatori”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina