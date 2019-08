Pradè: “Ribery ha scelto la Fiorentina perché vuole vincere ancora”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a margine della presentazione di Franck Ribery al Franchi. Queste le sue parole: “Sono emozionatissimo stasera. Non mi capita spesso ma Franck mi ha emozionato. Dico grazie alla moglie perché alla fine ha deciso lei. Se i giocatori così forti vengono qua è grazie a Firenze e i fiorentini. Ritornare qua per me è un emozione enorme, ringrazio Commisso e Joe per questa possibilità. Ha deciso di venire da noi perché vuole ancora vincere. Sono super felice”, ha chiuso Pradè.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina