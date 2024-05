Pradè: “Presto per fare bilanci. Conferme? Sappiamo già quali sono le nostre strategie”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così a pochi minuti dalla partita contro il Napoli al Franchi, cominciando dai tifosi: “Speriamo di dargli una bella gioia. Partita importantissima per noi, ci teniamo a chiudere al meglio davanti ai nostri tifosi poi ci aspetterà un impegno importante con la storia. Presto per fare dei bilanci? Certamente. Per il resto sono contento dei ragazzi. In campionato potevamo fare qualcosa in più ma abbiamo giocato più di tutti in questo biennio e questo vuol dire che si è lavorato bene”.

Ultime partite per confermare qualche giocatore?

“Assolutamente no. Sappiamo già quali sono le nostre strategie”.

Foto: Twitter Fiorentina