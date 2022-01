Pradè: “Per Vlahovic non vogliamo contropartite e nemmeno modalità di pagamento in tanti anni, vale più di 70 milioni”

Sempre Pradè, in esclusiva a Sportitalia, ha parlato delle condizioni affinché si possa concretizzare la cessione di Vlahovic: “È una valutazione importante, sopra i 70 milioni. Senza contropartite e senza modalità di pagamento in tanti anni. Ce lo ha imposto il presidente. Porte aperte già a gennaio? Sono aperte anche in questo momento”.

FOTO: Twitter Fiorentina