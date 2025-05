Pradé: “Non riscatteremo Adli, Zaniolo, Colpani e Folorunsho. Di Gud e Cataldi ne parleremo con Palladino”

27/05/2025 | 18:45:28

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato anche del futuro di Dodo: “Ha altri due anni di contratto. E pensavamo di aver raggiunto le sue richieste, facendo la nostra proposta: siamo in attesa di una risposta, quando vorrà ce la darà. Non siamo affatto preoccupati. Su Gudmundsson, martedì ci sediamo con l’allenatore per capire come si svilupperà il mercato. Su di lui c’è ancora aperta la vicenda processuale che aveva portato alla formula complessa, ne parleremo bene con il Genoa”.

Sui riscatti: “Fagioli e Gosens hanno visto scattare l’obbligo e li avremmo riscattati comunque. Su Cataldi ne parleremo col mister, mentre per Adli non eserciteremo l’opzione. Per decisione comune, insieme al calciatore. Folorunsho, Colpani e Zaniolo: che futuro? Non riscattiamo nessuno dei tre”.

Foto: Twitter Fiorentina