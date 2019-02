Pradè non ci sta: “Dovevamo pareggiare, il gol di Okaka era regolarissimo. Il VAR…”

Daniele Pradè, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Torino: “La gara la dovevamo pareggiare, per me nel gol in fuorigioco di Okaka non deve intervenire il VAR. Non vedo assolutamente un gol da potere annullare, è un gol regolarissimo secondo noi. Il portiere non fa nemmeno un cenno di protesta. Diventa una situazione assolutamente difficile, la sfera passa lateralmente a Lasagna e il portiere la legge benissimo. Noi ci giochiamo tutto ogni partita, un punto è vitale in queste situazioni. Anche sul rigore di Iago Falqué l’arbitro ha sbagliato a non recarsi al VAR anche se Stryger ha le mani attaccate al corpo”.

