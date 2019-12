Pradè: “Montella? Sarà una notte lunga, dobbiamo prendere la decisione migliore”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato anche del futuro di Montella dopo la pesante sconfitta contro la Roma per 4-1. Queste le sue dichiarazioni in zona mista: “E’ un momento durissimo. Ci scusiamo con i tifosi. Non ci aspettavamo di essere in questa situazione. Montella? Domani mattina ci sentiremo col presidente, poi comunicheremo le nostra decisione. Il presidente ha detto che vuole riflettere perché non ha mai mandato via nessuno, ma sa che siamo in un momento di difficoltà. Ci sono tante attenuanti, ma abbiamo vinto solo quattro partite. Dobbiamo capire chi ci può aiutare in maniera reale in questo momento. Ballardini? Non voglio fare nomi ora. Stanotte non si dormirà, è scontato, sarà una notte molto lunga. Dobbiamo prendere la decisione migliore per noi e per i tifosi a cui ho chiesto la pazienza, ma la pazienza ha un limite. Se ci sarà da fare qualcosa sul mercato, lo faremo. Sappiamo cosa fare, ma conosciamo le difficoltà sul mercato di gennaio. Le colpo vanno suddivise tra le parte, è normale. Si esce da questo momento lavorando. Avevamo puntato su Chiesa e Ribery che dovevano fare la differenza. Adesso dobbiamo analizzare e la decisione arriverà in questi giorni, non per forza domani. Abbiamo tempo per decidere. L’attaccante? Sappiamo che manca qualcosa, non siamo stupidi, cercheremo di fare il meglio. Avete visto quanto la società ci è vicina, mi dispiace anche per questo”, ha chiuso Pradè.

