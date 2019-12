Pradé: “Montella sarà in panchina contro Inter e Roma”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, fa chiarezza sul futuro di Vincenzo Montella. Intervenuto in zona mista e ai microfoni di Sky dopo la sconfitta della Viola maturata sul campo del Torino (la quarta consecutiva), il dirigente ha dichiarato: “Montella sarà sulla panchina della Fiorentina contro Inter e Roma. La classifica? Sono preoccupato, è ovvio, ma saranno gli uomini che abbiamo in rosa a tirarci fuori da questa situazione“. Il club darà quindi fiducia al tecnico, rimandando le decisioni sul suo futuro alla sosta di Natale.

La rosa

“Speriamo di avere in campo Ribery, Boateng, Pezzella, Badelj. Con la squadra al completo saremo una squadra diversa. Speriamo di riuscire a uscire da questo momento di grandissima difficoltà che invece di sfaldarci deve darci ancora più unione. La cosa positiva è che la squadra non ha mollato, abbiamo avuto occasioni anche per pareggiare la gara. Vogliamo ripartire da lì. La mia priorità è di stare vicino a Montella, cercare di alleggerirlo: Vincenzo è un ragazzo molto intelligente, sa che è in un momento difficile anche lui”.