Pradé: “Milik e Piatek a gennaio? Ci abbiamo provato a luglio, ora non li prendiamo in considerazione”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky, prima del fischio d’inizio della gara dei viola contro il Verona: “Avevamo fatto una rosa così ampia proprio perché i cinque cambi dovevano essere la nostra arma determinante. Finora non lo sono stati, ma dico che un dirigente lavora nella maniera più attenta e poi ci sono situazioni esterne, ambizioni… Dopo Milano e quella grandissima partita con l’Inter pensavamo di poter ambire ai vertici, poi si è innescato un meccanismo di negatività e Prandelli deve essere bravo a lavorare su quello. Milik e Piatek? Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Ci abbiamo provato a luglio, ora non li prendiamo in considerazione“.

Foto: Twitter Fiorentina