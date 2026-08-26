Pradè: “Mi manca Firenze. Palladino lo scelsi io, non ho litigato con nessun allenatore”

26/08/2026 | 20:48:55

Daniele Pradè è tornato a parlare dopo il suo addio alla Fiorentina: “Firenze ti prende nell’anima, io l’ho vissuta fortemente, in maniera intensa. La Fiorentina ha un tifo pazzesco, perché Firenze ha una sola squadra. Io sono un camminatore, la città l’ho girata tanto. E’ un gioiello messo in mezzo all’Italia Firenze. E’ un qualcosa di particolare. Poi la Toscana è la regione più bella d’Italia. Ho vissuto 10 anni emozionati. Ho giocato 4 finali e 4 semifinali. Mi viene in mente il gol di Barak a Basilea. Però, la partita più bella non può che essere il 4-2 contro la Juventus, con i bianconeri avanti di due gol, rischiammo di prendere anche il terzo, e poi tutto cambiò. Anche i quarti posti un bel ricordo, peccato che le regole non fossero le stesse di oggi. Mi manca tanto, tutto il contesto. La Famiglia Commisso è stupenda, la Fiorentina se la deve tenere stretta. Anche Joseph e Catherine si vede che ci tengono. La società è strutturata alla grande. Ferrari come direttore generale è un valore importante. Palladino? Lo scelsi io, il rapporto era ottimale. Io cercavo di fare il mio lavoro da dirigente, stimolando. Il mio rapporto con lui è ottimo, l’ho sentito anche poco tempo fa. Non ho mai litigato con nessun allenatore, ma semplicemente svolto un lavoro da dirigente presente” le parole a Radio Bruno.

foto sito fiorentina