Pradè: “Kokorin ha una grande occasione. Col Torino gara delicata”

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha commentato a Sky il mercato della Viola e la sfida imminente con il Torino.

Queste le sue parole: “Alterniamo buone prestazioni ad altre peggiori. Veniamo da una vittoria e prima ancora da un brutto ko a Napoli, ci serve maggiore continuità. Oggi è una gara decisiva contro una squadra forte che non merita la classifica che ha. Uscite? Montiel per farlo giocare con più continuità”.

Il Torino ha mai chiesto Pulgar? “Non ce lo hanno mai chiesto”.

Su Kokorin: “E’ un’idea che nasce da questa estate. E’ un giocatore dalle grandi qualità tecniche e che adesso deve adattarsi ad una nuova realtà. Questa è la sua chance e deve giocarcela al 100%”.

Su Ribery: “E’ il nostro simbolo. Quello che vorrà fare in futuro ce lo dirà ma non è questo il momento opportuno. Ne parleremo in momenti più sereni. E’ un leader, un uomo di valori importanti e che deve darci di più sotto tutti i punti di vista. Con lui i giovani crescono, perché trasmette valori importanti”.

Kouamè resta: “Vogliamo puntare su Christian. Arriva da un infortunio importante e quando rientri in campo ha un picco di prestazioni e poi un calo. Adesso sta bene e può dare un contributo importante alla squadra”.

Foto: Twitter Fiorentina