Pradè: “Ho pensato di dimettermi. La fiducia di Commisso mi ha spinto a rimanere”

10/09/2025 | 12:55:14

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa, svelando anche un retroscena: “Ho pensato a fare un passo indietro, questo è vero. Cosa mi ha spinto a rimanere? La fiducia del presidente, la connessione che ho con Ferrari, Goretti, Angeloni, Nicolini, Ottaviani e tutti gli altri. Questa grande unione mi ha dato forza, spero che da quella contestazione possa nascere qualcosa di nuovo. Ce la metterò tutta, ce l’ho messa tutta. Nessuno di noi ha fatto neanche un giorno di ferie questa estate, neanche durante la sosta. Con l’impegno vogliamo cambiare le cose”.

FOTO: X Pradè