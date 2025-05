Pradé: “Faremo riflessioni profonde. Non si possono perdere 8 punti con Venezia e Monza”

12/05/2025 | 22:21:29

Il direttore tecnico della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai canali ufficiali della viola, molto seccato e amareggiato dopo la sconfitta a Venezia.

Queste le sue parole: “Sulla partita posso dire che veniva dopo una settimana difficile, dopo la sconfitta con la Roma e l’eliminazione in Conference nonostante due ottime prestazioni. Va detto che la squadra era fortemente rimaneggiata, la partita di oggi è stata sbloccata da un episodio dubbio, appena prima del 2-0 avevamo preso palo… Ma la Fiorentina non può perdere col Venezia. Tra loro e Monza abbiamo lasciato 8 punti, analizziamo. Dire troppe cose a caldo è sbagliato ma col presidente e Ferrari dicevamo che ci servono analisi profonde. Se batti Milan, Inter, Juventus e Lazio e poi fai prestazioni come oggi ti rimangono addosso amarezza e tristezza. Verso tutti, anche noi stessi. E si torna alle parole iniziali: sì, siamo una società ambiziosa con una società molto forte e per questo si deve fare risultato”.

Come affrontare le ultime due partite? Prosegue e conclude Pradè: “Ora bisogna finire bene. Ci sono ancora 6 punti e pure gli altri possono perderne: nulla è perduto, anche se nell’Europa che conta non ci siamo più. Non so come, ma domenica bisogna vincere (contro il Bologna, ndr). Ci mancheranno anche Folorunsho e Beltran, speriamo di recuperare qualcun altro. Non sarà facile passare questi giorni…”.

Foto: twitter Fiorentina