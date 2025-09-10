Pradè: “Dimissioni di Palladino inaspettate, il giorno dopo abbiamo chiamato Pioli”

10/09/2025 | 15:04:04

Daniele Pradè ha commentato in conferenza stampa anche le dimissioni di Palladino: “Sono state inaspettate, perché lui aveva fatto un ottimo lavoro. Io sono stato troppo entrante in certe occasioni ma è anche il mio lavoro dare degli stimoli e delle scosse. Successivamente ci siamo messi a lavoro, pensando subito a Pioli: lo abbiamo chiamato il giorno dopo le dimissioni. Da lì è partito tutto, non abbiamo mai sondato altri giocatori, lui ci ha dato carta bianca e c’è stata una stretta di mano virtuale per le questioni burocratiche che lo legavano all’Arabia”.

FOTO: Social Fiorentina