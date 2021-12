Pradè: “Del futuro di Vlahovic è ancora presto per parlarne. Berardi è fortissimo”

Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con il Bologna anche di mercato: “Ancora manca tempo per dire cosa succederà con Vlahovic. Siamo in un momento delicato e parlare di mercato sarebbe sbagliato per tutti. Lui sta facendo il professionista, Italiano è contento di questo così come lo siamo noi. Berardi? Giocatore fortissimo, ma è del Sassuolo e quindi non posso parlarne”.

FOTO: Twitter Fiorentina