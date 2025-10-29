Pradè: “Contro il Lecce sarà una gara da vita o morte. Dobbiamo capirlo tutti”

29/10/2025 | 23:37:55

Daniele Pradé, ds della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. La partita era tosta, contro una squadra fortissima che l’ha sbloccata con una prodezza balistica. Non era questa la partita che ci doveva far cambiare rotta. Adesso domenica per noi è vita o morte. Questo lo devono capire bene i ragazzi e tutti noi. Dobbiamo interpretare tutto in modo diverso, combattendo con il coltello tra i denti.

Come si prepara la gara di domenica? “Con grande attenzione e senso si responsabilità nei confronti di tutti: nei confronti del Presidente Commisso che sta male in questa situazione e nei confronti dei tifosi che non meritano ciò che stiamo offrendo”.

Foto: sito Fiorentina