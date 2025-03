Pradé: “Con la Juve vittoria straordinaria che dedichiamo a Barone. Mi ha insegnato tanto”

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradé, ha parlato a margine della messa in suffragio di Joe Barone, dirigente viola scomparso un anno fa.

Pradé ha così parlato: “Un evento di questo tipo non si metabolizza mai. Vi posso dire una cosa però. Un po’ di dolore si può togliere respirando e venendo qui, vedendo quello che ha fatto Joe. Per voi questo rimane. Per me non è facile stare qui, però mi sembrava giusto questo abbraccio da parte di tutti. Il gesto di ieri di Mandragora è stato di una bellezza unica. Con Alessandro Ferrari riflettiamo sempre, capiamo il dolore. Chi ha passato questa sofferenza lo sa, vi voglio bene”.

Ha parlato anche il dg Alessandro Ferrari

“Di Joe ci manca tutto, abbiamo passato questi giorni tutti insieme e uniti. È bello vedere tutte queste persone qui oggi per ricordarlo. Per noi tutti è molto difficile, questo però ci fa pensare che era una persona eccezionale. La commozione ci sarà sempre. È stata una persona con cui ho condiviso 6 anni della mia vita dalla mattina alla sera. Mi ha insegnato tanto, e noi cercheremo di portare avanti tante cose che faceva anche lui”.

La dedica di ieri di Rocco Commisso

“È una vittoria speciale questa contro la Juventus, voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi e al mister per una prova straordinaria in un Franchi che ha spinto dal primo all’ultimo minuto la Fiorentina. Andiamo avanti così con la stessa convinzione e con la stessa voglia di lottare. Voglio dedicare questo successo alla famiglia del nostro Joe Barone”.

