Pradè: “Con Kessie c’è stata una chiacchierata. Comuzzo? Da dirigente dico che 35 milioni sono una proposta irrinunciabile”

10/09/2025 | 13:06:55

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa anche di altri temi di mercato: “Kessie? C’è stata una chiacchierata. Lui aveva manifestato al mister la voglia di tornare in Italia ma non ci sarebbero mai state le condizioni economiche per poterlo fare, causa problemi fiscali. Non siamo mai entrati nella trattativa. 35 milioni per Comuzzo irrinunciabili? Da direttore dico di sì, sono un’offerta a cui non si può dire di no. Ma io sono un dirigente, la proprietà è un’altra cosa. Beltran? Il suo comportamento è sempre stato eccezionale in questi anni e noi abbiamo avuto un comportamento in linea con lui. Lui è ancora un nostro giocatore e per ogni suo gol ha dei bonus importanti: per lui faremo sempre il tifo. Ha rifiutato Flamengo e la Russia. Kospo? Lo abbiamo seguito tanto, il nostro responsabile del vivaio si è tanto interfacciato per tutto l’anno con Goretti: siamo felici di averlo preso, ci puntiamo tanto. Gudmundsson? Lui voleva stare qua, il mister lo voleva, il nostro rapporto col Genoa va bene e dunque abbiamo trovato una soluzione che è andata bene a tutti quanti. Fortini lo voleva tutta la B e quattro squadre di Serie A. Lindeloff era legato alla partenza di Comuzzo e siamo contenti che sia rimasto. Forse abbiamo fatto anche una brutta figura con lo svedese… Su Ceballos non c’è mai stato nulla”.

FOTO: X Fiorentina