Pradè: “Chiesa deve capire le esigenze della nuova proprietà”

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Benfica nell’International Champions Cup, il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè ha parlato del mercato. Queste le parole riprotate dai canali ufficiali: “Sappiamo quello che dobbiamo fare, questi erano 15 giorni dove dovevamo capire tante cose da questo ritiro, valutare chi era dentro e i giovani, abbiamo le idee molto chiare su quello che dobbiamo fare. Io sono sereno e anche il presidente lo è, con il mister parliamo tutti i giorni. Lirola? E’ uno dei calciatori che ci piace, ne stiamo seguendo tanti, aspettiamo il momento opportuno e la situazione migliore per chiudere per alcuni giocatori. Balotelli è un calciatore fortissimo, un bravissimo ragazzo, però non rientra nei nostri piani, così come Rafinha: abbiamo altre idee con il tecnico. Chiesa? C’è stata chiarezza da parte del presidente e di Barone, la società vuole tenerlo. Federico è un ragazzo per bene, un ragazzo serio, capisco quello che passa nella sua testa però deve capire anche quali sono le esigenze di una proprietà che è appena arrivata e vuole fare bene e che vuol partire da situazioni certe. Stiamo ricostruendo, partiamo da delle basi solide, con almeno 5 calciatori giovani su cui punteremo”.

Foto Twitter Fiorentina