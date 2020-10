Pradè: “Abbiamo sofferto tanto, ma oggi contava solo vincere. Callejon non è ancora al top”

Il direttore sportivo della Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale viola. Queste le parole di Pradè: “Dopo il pareggio di Cesena abbiamo vissuto una settimana molto difficile e per questo serviva ritrovare la vittoria. Abbiamo sofferto tanto, ma oggi non mi interessava come vincere, ma solo vincere. Mi dispiace per Pezzella che è uscito per infortunio, però mi è piaciuto Quarta. Ancora Callejon non sta benissimo fisicamente, ha bisogno di tempo per arrivare al top della forma. Ribery quando non c’è soffriamo, è evidente. Ma siamo comunque attrezzati per fare bene”.

Foto: Twitter Fiorentina