Pradè: “Abbiamo snaturato il Napoli. La nostra squadra è divertente”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, il DS della Viola Daniele Pradè ha commentato l’importante successo ottenuto oggi in quel di Napoli: “Dedico la vittoria al presidente e ai tifosi, perché se lo meritano. Tutte le delusioni che abbiamo vissuto in precedenza stanno diventando delle gioie. Poi la dedica va al mister e ai giocatori, hanno preparato la partita in maniera perfetta. Abbiamo snaturato il Napoli, facendolo giocare in maniera completamente diversa da come è abituato a giocare. Li abbiamo sempre aggrediti alti. Eccezionali Igor e Milenkovic, con quell’animale lì davanti ogni pallone può essere pericoloso; l’ha dimostrato sul gol, l’unica occasione che ha avuto. La squadra è divertente, ha identità, noi dobbiamo partire da questo. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra, pensare che non abbiamo fatto nulla. Domenica (sabato, ndr) c’è un’altra sfida molto difficile. Ce la godiamo oggi e da domani lavoriamo“.

Foto: Twitter Fiorentina