Pozzo: “Sogno di tornare in Europa. Scudetto? L’Atalanta può farcela”

Il patron dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, ha parlato a Rai GR Parlamento, soffermandosi su vari temi, tra cui quello di poter tornare in Europa.

Queste le sue parole: “A me piacerebbe tornare in Europa, è un po’ di anni che non ci andiamo. Il calcio lo abbiamo sposato un po’ per divertirci, le nostre attività le avevamo già, non avevamo bisogno del calcio per vivere. Lo facciamo per e con passione, consapevoli che, essendo una piazza di provincia e che tutti i calciatori hanno diritto alle loro ambizioni, pensiamo per prima cosa ai risultati. A fine stagione parleremo di cifre, trasferimenti… Se i calciatori stanno bene poi noi non cerchiamo di venderli”.

Cosa ne pensa del Como? “Nel calcio nascono sempre delle novità interessanti perché nessuno si immaginava che arrivasse lì un miliardario e decidesse di fare investimenti così importanti, anche se il Como ha una tradizione per la verità. Nonostante non siano arrivati mai sceicchi o miliardari prima di oggi, aveva già fatto la Serie A. Per l’Italia quello che stanno facendo gli Hartono è importante, così non abbiamo sempre le solite squadre che dominano il campionato. Sono novità che fanno incuriosire di più il tifoso”.

L’Atalanta può vincere lo Scudetto? “Ha fatto veramente dei miracoli. Per tanti anni è stata una provinciale, è diventata un club importante e può vincere anche lo Scudetto, ormai si è consolidata, i Percassi sono stati bravissimi. I fatti dimostrano che stanno facendo molto meglio anche di noi, li apprezzo molto, potenzialmente possono vincere il titolo”.

