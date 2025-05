Pozzo: “Runjaic è bravo. Non è mai stato in discussione”

14/05/2025 | 15:15:29

Il presidente dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, ha parlato a Sky sul momento della compagine friulana.

Queste le sue parole: “Dobbiamo alzare l’asticella, perché i giocatori raggiunta la salvezza magari rallentano un po’ psicologicamente ma non lo fanno apposta. L’allenatore è bravo e non è mai stato messo in discussione, abbiamo fatto 30 anni in Serie A e qualcuno anche in Europa, ora vediamo se riusciamo a fare quel gradino in più”.

Sul momento: “Siamo pieni di entusiasmo, contenti di ospitare questa fantastica competizione. Sarà una grande occasione per la nostra città e la nostra regione. È un grande risultato per la modernità del nostro stadio, che ha ospitato diverse volte la Nazionale italiana e adesso è diventato un punto di riferimento anche per la UEFA. Non vediamo l’ora che arrivi il 13 agosto, ci aspettiamo tanti tifosi da tutta Europa e tante persone incollate alla tv”.

Foto: sito Udinese