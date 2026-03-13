Pozzo: “L’obiettivo dell’Udinese è tornare in Europa. Un aiuto? Non dico no”

13/03/2026 | 18:49:57

Il presidente dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sugli obiettivi del club: “La famiglia Pozzo va avanti, sono venuto qua per dare una mano in un momento complicato. Sono arrivato e dovevo intervenire, poi sono rimasto da solo. Con la stessa filosofia e la stessa mentalità io non scapperò mai da chi vorrà venire a dare una mano, ma sempre migliorando dal punto di vista sportivo: l’obiettivo è tornare in Europa. L’Atalanta era una società come noi, ma adesso ha raggiunto livelli internazionali: a me piacerebbe se noi facessimo la stessa cosa. Io sono uno sportivo e un tifoso dell’Udinese, lo faccio per hobby, ma sempre vedendo i conti”.

Foto: sito Udinese