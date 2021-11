Pozzo: “Il nostro obiettivo è tornare in Europa. Il modello è l’Atalanta”

Intervistato da Udinese TV, il patron del club friulano, Giampaolo Pozzo, ha parlato degli obiettivi del club bianconero in vista del futuro.

Queste le sue parole: “Sono 125 anni di storia dell’Udinese, io sono qui da 35. E’ una società gloriosa, che sono orgoglioso di aver presieduto in questi 35 anni. L’ambizione è quella di continuare come abbiamo fatto negli anni migliori. Il nostro obiettivo è tornare in Europa, anche se dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Se andiamo vedere a cosa è successo ad altre realtà importanti, dobbiamo essere contenti, noi possiamo dire di aver fatto 26 anni in A. E’ anche vero che siamo una provinciale, non possiamo fare il passo più lungo della gamba, ma programmiamo con l’ambizione di poter fare cose ‘europee’ come sta facendo l’Atalanta”.

Foto: Sito Udinese