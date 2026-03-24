Pozzo: “Gli arbitri italiani sono bravi e ben preparati. Il VAR? La strada è quella giusta”

24/03/2026 | 17:50:02

Gianpaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, ha parlato a Radio GR Parlamento, in occasione del programma La politica nel pallone, è intervenuto anche sui direttori di gara della Serie A, che un tempo erano i migliori e oggi invece ricevono molte critiche: “I nostri arbitri sono bravi, ma sono umani anche loro e qualche errore lo fanno. Sono ben preparati”.

Che idea si è fatto sul VAR? “Sono d’accordo con il VAR. Nel 99% dei casi ha risolto dei problemi che sarebbero state ingiustizie. Lo perfezioneranno, ma è la strada giusta. Questa tecnologia ha aiutato a migliorare tanto le cose. Io la vedo bene, lo dico in modo obiettivo. Ricorderete che 30 anni fa ero contro gli arbitri, adesso va molto meglio”.

Andremo al Mondiale? “Penso di sì, la squadra c’è, arriveremo sicuramente al Mondiale”.

Foto: sito Udinese