Potter: “Vincere a San Siro non è facile. Rigore ed espulsione a Tomori? Dalla panchina non potevo vedere”

Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha parlato del successo in casa del Milan.

Queste le sue parole a BT Sports: “Venire a San Siro e vincere non è facile, ringraziamo i giocatori per questo. Sono stati davvero bravi. Abbiamo avuto un po’ di fortuna che sono rimasti in 10, ma nel complesso la prestazione è stata buona. È bello tenere la porta inviolata e portare a casa i tre punti”. Poi parlando dell’episodio contestatissimo del rigore con conseguente espulsione di Tomori: “È difficile giudicare da dove mi trovato. Sembra che il difensore abbia messo una mano addosso a Mount mentre stava andando in porta. È stato bello segnare ed è stato bello che lo abbia potuto fare Jorginho su rigore. Giocare qui è difficile perché vuoi controllare il gioco e non essere troppo passivo, ma con l’atmosfera dello stadio, ogni azione può portare a un gol”.

Foto: sito Chelsea