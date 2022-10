Potter torna a Brighton e De Zerbi lo asfalta: 4-1 e prima vittoria

Si sono concluse le gare delle 16 in Premier League. Il risultato più roboante arriva da Brighton, dove l’ex Potter, ora al Chelsea, tornava nel suo stadio, dove per 3 anni ha fatto grandi cose.

Un ritorno amaro, il suo, con il Brighton che ha asfaltato i Blues con un netto 4-1, con la prima vittoria di De Zerbi sulla panchina del Brighton in Premier. Decisive le reti di Trossard, Gross e le autoreti di Chalobah e Loftus Cheek. Vittoria anche per il Tottenham che vince 3-2 al 90′ in casa del Bournemouth. Decisivo un gol di Bentancur al 92′.

Vittoria anche del Newcastle un secco 4-0 sull’Aston Villa.

Questi i risultati:

Leicester-Manchester City 0-1

Bournemouth-Tottenham 2-3

Brentford-Wolves 1-1

Brighton-Chelsea 4-1

Crystal Palace-Southampton 1-0

Newcastle-Aston Villa 4-0

Foto: twitter Brighton