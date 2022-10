Potter: “Settimana fantastica, mi sto divertendo. Non vedo l’ora di affrontare di nuovo il Milan”

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha analizzato ai microfoni di BBC Sport la vittoria per 3-0 sul Wolverhampton: “Eccitante, è stata una settimana fantastica. Non è facile, giocare mercoledì e sabato. E’ stata una prestazione forte, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo dovuto aspettare un po’ nel secondo ma nel complesso meritavamo di vincere. Scelgo la formazione giusta per provare a vincere, c’è poco tempo per recuperare tra una partita e l’altra. Dobbiamo cercare di selezionare la squadra migliore per fare bene. Al Chelsea ho trovato più media, più interesse per il club. Le partite sono diverse. Abbiamo giocato due partite di Champions League. La prima è stata surreale, non conoscevo ancora i giocatori ma questo è il calcio. Finora mi sto davvero divertendo. I giocatori della Premier League vogliono giocare ogni settimana. Puoi sceglierne solo 11 e hai una rosa di 20, quindi c’è sempre delusione. Il modo in cui reagisci a questo come gruppo è davvero importante. Questo è il mio lavoro. Tutto quello che puoi fare è comunicare le decisioni onestamente. Abbiamo fatto dei passi avanti, l’atteggiamento dei giocatori è stato davvero buono. Sono un buon gruppo con cui lavorare. Martedì giocheremo contro il Milan, una partita fantastica a San Siro. Non vedo l’ora. Mancano più o meno tre partite a settimana alla Coppa del Mondo, ma abbiamo una rosa numerosa, quindi non ci lamenteremo”.

