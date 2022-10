Potter: “Non parlo di Ronaldo e Nkunku. Leao è un vero top player”

Durante la conferenza stampa in vista della delicata sfida di Champions contro il Milan, il tecnico del Chelsea Graham Potter ha toccato vari punti di mercato, passando da Cristiano Ronaldo a Nukunku e finendo a Leao, prossimo avversario. Sui primi due: “Io non parlo di altri giocatori ma solo di quelli del Chelsea. Posso comunque dire che il club è sicuramente sempre attento. Ronaldo? Ho rispetto per quel giocatore e per tutti gli altri, ma se non sono miei giocatori io non posso commentare”. Parole di stima invece per Leao: “Mi ha impressionato positivamente, in ogni gara sta facendo la differenza per il Milan soprattutto con i gol. E’ un top giocatore, poi quello che sarà in futuro non saprei ma sta giocando davvero bene col Milan”.

Foto: sito Chelsea