Potter: “Non ho mai fatto il passo più lungo della gamba, questo era il momento per affrontare una nuova sfida”

Graham Potter, nuovo allenatore del Chelsea, ufficializzato qualche giorno fa, ha parlato in conferenza. Queste le parole del nuovo tecnico dei Blues riguardo alla scelta di lasciare la panchina del Brighton: “La vita è piena di rischi. Nessuno sa cosa riserverà il futuro. Ho lasciato l’Inghilterra a 30 anni e sono andato in un club che cambiava allenatore ogni anno e che navigava in quarta divisione svedese. Ho lasciato un lavoro sicuro per una nuova opportunità. Sono sempre stato attento nella mia carriera negli ultimi 17 anni, non ho mai fatto il passo più lungo della gamba. E ho sempre cercato di capire quale fosse il momento per affrontare una nuova sfida. È così la vita”.

Foto: Sito Chelsea