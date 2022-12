Potter: “Infortunio di Broja? Le sensazioni non sono positive”

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato ai canali ufficiali del club londinese in merito all’infortunio dell’attaccante Armando Broja.

Queste le sue parole: “Le sensazioni non sono positive. È stata un’azione sfortunata, è rimasto incastrato tra l’avversario e il terreno di gioco. Al momento non mi sembra una situazione positiva, ma è troppo presto da dire. Incrociamo le dita, ma al momento non siamo ottimisti”.

Sulla partita: “È stata una buona partita, abbiamo offerto una buona prestazione nonostante un formazione giovane contro una squadra molto esperta in Premier League. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento qui ad Abu Dhabi”.

Foto: sito Chelsea