Potter: “È stata una di quelle situazioni da cui impareremo molto”

21/06/2026 | 10:04:58

Dopo la manita subita dall’Olanda, la Svezia deve vincere obbligatoriamente la prossima gara per continuare l’avventura oltreoceano. Nonostante il risultato netto, Potter nel post partita ha voluto vedere i 90’ come un’occasione di crescita per la squadra: “È stata una di quelle situazioni da cui impareremo molto. A volte è necessario fare queste esperienze. Non pensavo che sarebbe stata una partita del genere, ma dobbiamo trarne insegnamento. Stavamo affrontando una buona squadra. Ci hanno messo in difficoltà sulle fasce. Il primo gol è nato da un lancio lungo che non abbiamo gestito molto bene. Non abbiamo avuto un ottimo inizio nel primo tempo”.

Foto: X Svezia