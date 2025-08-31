Potter blinda Paquetà: “Resta al West Ham, si comporta in maniera incredibile”

31/08/2025 | 21:15:24

Il tecnico del West Ham Graham Potter, parlando alla BBC MOTD, ha blindato l’ex Milan Lucas Paquetà: “Da tempo ci sono voci intorno a Lucas, ma il modo in cui si comporta è incredibile. Anche oggi ha dato tutto per la squadra e ha contribuito con un gol e la vittoria. Se Paqueta resta al West Ham? Sì. È per questo che siamo qui. Per vincere, dimostrare di avere qualità e che siamo una squadra. Adesso possiamo goderci qualche giorno e prepararci quando i ragazzi torneranno”.

Foto: Instagram West Ham